Sisevete festival läbib tosina päeva jooksul kolmel veekogul pool tuhat kilomeetrit

Festivalile on oodatud nii paadiomanikud, kes saavad kaasa teha sisevete seikluse, kui ka külalised, kes eelistavad nautida melu sadamates. Veesõidus osalejad saavad seejuures marsruudi ise paika panna – läbida võib kogu distantsi, liituda endale sobivast sadamast hiljem või lõpetada sõit vastupidiselt varem. Laevastiku eesotsas seilavad ajaloolised laevad – lodi Jõmmu ja kale Laura ning paatkonnaga liitumiseks saab end Sisevete festivali kodulehel registreerida juba täna.

Festivali käigus jääb teele 20 omanäolist sadamat ja randumiskohta, kus toimuvad iga peatuspaiga kultuuri au sisse tõstvad programmid. Näiteks saab tutvust teha kohalike pärimustega, kinnitada kõhtu kohapeal valminud hõrgutistega ning nautida elava muusika saatel looduse ilu, mida pakuvad Eesti suurimad siseveekogud.

Varasemalt festivali Peipsi osa läbi sõitnud ning Võrtsjärvel festivali juhtinud ajakirjanik ja humorist Gaute Kivistik tõdes, et Sisevete festival on just see, mida talv otsa oodata ja mis annab jõudu, et külm aega üle elada. „Ja ilma suuri sõnu tegemata – eks see on sedasorti asi, mis elu lõpuni ikka meelde jääb,“ meenutas Kivistik.

Sündmuse üks peakorraldajaid, MTÜ Peipsimaa Turismi tegevjuht Eveli Jürgenson ütles, et ehkki üritus kannab vetefestivali nime ja veealustel liikujad on väga oodatud, siis pääseb sadamatesse eelkõige maismaad pidi. „Soovime festivalile kaasata Peipsi ääres elavaid rikkaliku kultuuripärandiga kogukondi, et tõsta nende eripära au sisse. On ju ikkagi Euroopa kultuuripealinna aasta ning Euroopa ühe suurima järve ääres on seda kõike igati sümboolne tähistada,“ ütles Jürgenson.

Jõudes Peipsilt edasi Emajõele, ootab osalejaid ka teine Eesti siseveekogu suursündmus – Emajõe Festival, millega liituvad ka sisevete festivali osalejad. Pärast seda teeb paatkond enne Võrtsjärvele suundumist ka põike Elva jõele, et külastada Ulila sadamat.