Kreml suhtub paavst Franciscuse üleskutsetesse läbirääkimistele „mõistmisega“

„Üldiselt võib seda mõtet, mille ta välja ütles, täielikult mõista. Ta avaldas toetust läbirääkimistele. Te teate, et ka meie president on korduvalt rääkinud meie valmisolekust ja avatusest lahendada meie probleemid läbirääkimiste teel. Ja see on eelistatav,“ ütles Peskov, vahendab Interfax.

Uudisteagentuuriga Reuters jagatud videolõigus reageeris paavst telekanali RSI küsimusele, kellel on õigus debatis, kus ühed toetavad Ukraina alistumist ja teised leiavad, et selline otsus tähendaks valge lipu heiskamist ja tugevama õigusega leppimist.

„Tõsi, selline on üks tõlgendus,“ vastas paavst. „Aga minu arvates on tugevam see, kes vaatab olukorda, mõtleb inimeste peale ja julgeb heisata valge lipu ning läbi rääkida. Läbirääkimine on julge sõna. Kui näed, et oled kaotanud ja asjad ei lähe hästi, peab olema julgust läbi rääkida.“