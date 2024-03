Airbusi juht: Euroopa ei ole Venemaa ja Trumpi ohtudeks valmis

Faury sõnul on praegu Euroopa kaitsetööstuse jaoks määrav hetk. Euroopa riigid on toetunud oma julgeoleku tagamisel ja riistvara osas liialt USA-le ning jäänud mõnedes võtmetähtsusega kaitsevaldkondades alla kriitilise taseme. Faury õhutas Euroopat ja Suurbritanniat jõud ühendama ja rivaalitsevad hävituslennukite programmid kokku liitma.

„Me tuleme rahuajast,“ ütles Faury Guardianile. „Ma arvan, et Euroopal ei ole veel seda valmisoleku taset, mida on vaja konfliktiks Euroopa ja Venemaa vahel. Nimetame asju õigete nimedega. Ja näib, et Venemaa suurendab oma kaitsevõimekusi. Me oleme elanud ligi 80 aastat Teise maailmasõja järgses ajas teistsuguse süsteemiga, mis oli mõeldud rohkem heidutama teisi ründamast, mitte tegelikult konfliktiks valmistumiseks. Kui me tahame olla valmis potentsiaalselt teistsuguseks kokkupõrke ja konflikti tasemeks, peame me hoogu juurde panema.“