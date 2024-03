Orbán: Trumpil on kindel plaan sõja lõpetamiseks: ta ei anna Ukrainale pennigi

„Tal on väga selge nägemus, millega on raske mitte nõustuda. Ta ütleb järgmist: kõigepealt ei anna ta Vene-Ukraina sõja jaoks pennigi. Seetõttu sõda lõpeb, sest on selge, et Ukraina ei suuda jalgele jääda. Kui ameeriklased ei anna koos eurooplastega raha ja relvi, sõda lõpeb. Ja kui ameeriklased ei anna raha, ei suuda eurooplased seda sõda üksi rahastada. Ja siis sõda lõpeb,“ ütles Orbán.

„Nii et me juba teame tema kohta, me teame tema ametiajast, et ta on rahu mees. Ja ta ei varja oma vaateid praegu: ta on selgeks teinud, et tema eesmärk on tuua sellesse Vene-Ukraina sõtta rahu. Me tahame relvarahu nii kiiresti kui võimalik. Me tahame varast lõppu sellele sõjale, mis on aeglaselt lõpule jõudmas. Ma ei näe kedagi teist, kellel oleks rohkem otsustavust ja tugevust seda teha kui Donald Trumpil,“ ütles Orbán.