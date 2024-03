Ansip: Kallase jutt juhtkandidaadi kohast loobumisest on liialdus. Hea õnne korral olnuks ta üks kolmest kandidaadist

Ansip alustas kirja viitega Postimehes 8. märtsil ilmunud artiklile pealkirjaga „Paet ja Toom ei usu, et Ansip oleks kuidagi Kaja Kallase Euroopa-lootusi mõjutanud“. „ Urmas Paet ja Jana Toom said öelda, mida nad arvavad päev varem Aktuaalses Kaameras Indrek Tarandi väidetu kohta,“ kirjutas eurosaadik.

Tarand oli öelnud saates, et Kallase saamine nn spitzenkandidat’iks oli niikuinii võimatu, kuna Ansip pole Kallast ALDE-s (Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liit, kelle esindajad moodustavad lõviosa europarlamendi liberaalsest Renew saadikurühmast – H.K.) piisavalt toetanud. „Ansip on väga mõjukas. Ainuke mõjukas Euroopa Parlamendi selle koosseisu eestlasest liige on Ansip, kes on esimese saja hulgas,“ ütles Tarand.