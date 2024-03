Eesti Ekspress kirjutas pühapäeval peaprokurör Andres Parmase väidetest, et justiitsminister Kalle Laanet (Reformierakond) on süsteemselt sekkunud kriminaalasjade menetlusse. Erilise huvi all on olnud Slava Ukraini, Elmar Vaheri ja Eerik Heldna ning Ain Seppikuga seotud kriminaalasjad.