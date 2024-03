Taavi Rõivas tõsteti Helsingis Jaapani lennult maha

Taavi Rõivas sõnas Delfile, et tal tekkis Tallinna-Helsingi lennul vaidlus stjuardessiga, sest kasutas lennu ajal töötamiseks sülearvutit. „Väidetavalt oli see põhjus, miks järgmisele Jaapani lennule ei lubatud,“ lisas ta. „Esitasin Finnairile ametliku kaebuse koos kahjunõudega.“

Välisiminsteeriumist kinnitati, et Rõivas tõsteti Jaapani lennult maha.

Välisministeeriumi meediasuhete büroo direktor Liisa Toots ütles Delfile, et on juhtumiga kursis, kuid ei oska anda täpsemaid kommentaare põhjuste kohta, miks Rõivas lennukist eemaldati. Ta lisas, et Rõivas esindas äridelegatsioonis ettevõtet Auve Tech.