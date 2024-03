Iiri valijad ei toetanud põhiseaduse feministlikumaks muutmist

Läbi kukkusid mõlemad muudatusettepanekud. Esimese järgi järgi oleks kaotatud 1937. aastast pärineva põhiseaduse säte, mille kohaselt on pere loomise aluseks abielu. Selle asemel oleks uues sõnastuses öeldud, et pere võib põhineda nii abielul kui muudel püsisuhetel.

Teise muudatuse järgi oleks kaotatud praegune põhisseadussäte, et emad ei ole kohustatud elatise saamiseks töötama, kuna see tähendaks koduste kohustuste hooletuse jätmist. Uue sõnastuse järgi peaks riik tunnustama pereliikmete vastastikuseid toetussidemeid, mis on ühiskonna püsimise eelduseks.