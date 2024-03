Leht: USA andmeil oli Venemaa 2022. aastal lähedal tuumarelva kasutamisele

Seni avalikkusele teadmata episoodis sai Biden luureagentuuridelt infot, et pealtkuulatud Vene side järgi valmistati Venemaal ette operatiivplaani tuumarelva kasutamiseks. Lehe sõnul ütles president 2022. aasta oktoobris New Yorgis toimunud demokraatide sponsorite kinnisel kogunemisel osalejatele, et Venemaa võib tuumarelva kasutada juba mõne nädala jooksul.