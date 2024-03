Ukraina meedia: Zalužnõi lahkus väejuhi kohalt kehva tervise tõttu

Väljaanne Zerkalo Nedeli kirjutab, et Zalužnõi käis talvel arstlikul läbivaatusel, kus selgus, et 50-aastase kindrali terviseseisund on seaduse järgi väeteenistuseks kõlbmatu. Terviseprobleemide sisu pole avastatud. Seejärel kirjutas Zalužnõi lahkumisavalduse, mille president Volodõmõr Zelenskõi 8. veebruaril rahuldas. Enne seda liikusid kuude kaupa oletused Zalužnõi ja Zelenskõi tülist, mis väljendus muu hulgas vastastikku meediale antud kriitilistes kommentaarides.