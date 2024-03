Viimastel päevadel Delfiga rääkinud Tartu ülikooli kliinikumi töötajad kinnitavad, et töökorraldusega rahulolematud kliinikumi endokrinoloogid on andnud üheskoos sisse lahkumisavaldused. Toksilise töökeskkonna tõttu on lubanud oma töösuhte lõpetada ka valdav enamus EMO arstidest.