Möödunud kuul ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron, et ei saa välistada lääne vägede saatmist Ukrainasse, mis tekitas paljudele juhtidele pahameelt.

Prantsuse ametnikud püüdsid hiljem Macroni väljaütlemisi selgitada ja vastureaktsiooni maha suruda, rõhutades samas vajadust saata Venemaale selge signaal, et ta ei suuda Ukraina sõda võita.

Kreml on hoiatanud, et kui NATO saadab Ukrainasse lahingvägesid, on otsene konflikt alliansi ja Venemaa vahel vältimatu.

Poola peaminister Donald Tusk oli üks liidritest, kes välistas koheselt vägede saatmise Ukrainasse, kuid vähem kui kaks nädalat hiljem andis välisminister Sikorski vastupidise signaali.

Ta kirjutas sotsiaalmeedias, et „NATO vägede kohalolek Ukrainas ei ole mõeldamatu“. Ta lisas, et hindab Macroni algatust, „sest see seisneb selles, et Putin kardab, mitte meie ei karda Putinit“.

Sikorski märkus on osa laiemast nihkest, et joonduda Macroni positsiooniga, kirjutas Šotimaa St. Andrewsi ülikooli strateegiliste uuringute professor Phillips O’Brien.

„Euroopa vägede Ukrainale appi saatmise küsimust ei tulnud kunagi kõrvale heita – see oli alati võimalus,“ kirjutas O’Brien. Ta lisas, et selle võimalus on just suurenenud, kuna USA pole Ukrainale sõjalist abi rohkem saatnud. „Euroopa seisab nüüd kohutava dilemma ees – vaadata, kuidas Ukraina võib laskemoona otsa saada, või sekkuda ja Ukrainat otsesemalt aidata,“ ütles ta.