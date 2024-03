Biden kritiseeris liitlaste Trumpi ja Orbáni kohtumist Floridas

„Suurim võitlus rahvusvahelises poliitikas käib globalistide ja nende vahel, kes usuvad rahvuslikku suveräänsusse. Mul oli hea meel näha, et meil, suveräänidel, on ka USA-s palju sõpru,“ ütles Orbán, vahendab Politico.

Minister ütles eelmisel nädalal, et vabariiklaste kandidaadi Trumpi naasmine Valgesse Majja on „ainus tõsine võimalus rahu saavutamiseks“ Ukrainas. Orbáni sõnul on ta veendunud, et kui Trump oleks olnud ametis Ukraina sõja alguse ajal „poleks praegu sõda olnud“.