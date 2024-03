Põhja-Korea viis läbi suurtükiväe laskeharjutusi vastuseks Lõuna-Korea ja USA ühisõppustele

Kim ütles, et suurtükiväeüksused peavad tegelikku sõtta astudes „haarama initsiatiivi halastamatute ja kiirete löökidega,“ teatas Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA.

Lõuna-Korea staabiülemate teatel tuvastati, et Põhja-Korea tulistas mürke lääneranniku äärsetesse vetesse. Nad lisasid, et Lõuna-Korea reageerib Põhja-Korea provokatsioonide korral karmi ja ülekaaluka vastusega.

Põhja-Korea kaitseministeerium teatas teisipäeval, et hakkab vastuseks esmaspäeval alanud iga-aastasele Lõuna-Korea ja USA ühisõppustele korraldama määratlemata „vastutustundlikku sõjalist tegevust“.

Põhja-Korea näeb Lõuna-Korea-USA sõjalisi õppuseid kui suurt julgeolekuohtu, nimetades neid ettevalmistuseks Pyongyangi-vastaste rünnakute alustamiseks. Souli ja Washingtoni ametnikud on öelnud, et nende õppused on oma olemuselt kaitseotstarbelised.