President Karis Angolas: Venemaa agressiooni tagajärjel kannatab paljude Aafrika riikide majandus

President Karis tunnustas Angola riigipea João Lourenço rolli Aafrika Liidu rahu eriesindajana ja nentis, et Euroopale on rahu Aafrikas väga oluline. Veel kõneldi laste õiguste kaitsmisest relvastatud konfliktides, mille eest mõlemad riigid seisavad. Eesti riigipea tutvustas Angola kolleegile meie eesmärke ÜRO Inimõiguste Nõukogu liikmeks saamisel, aastateks 2026-2028.

Eesti riigipea ütles, et Venemaa agressioonisõda Ukrainas ei ole ainult piirkondlik konflikt, sellel on üleilmsed tagajärjed. „Venemaa sõja tagajärjel kannatavad kõik Ukrainast pärit teraviljast sõltuvate Aafrika riikide majandused, aga ka need, kes peavad sõja tulemusena kiirelt kasvanud inflatsiooniga toime tulema“ sõnas president Karis.

Venemaa koloniaalagressioonist Ukrainas rääkides ütles president Karis, et Ukraina võit on Eestile eksistentsiaalne küsimus. „Nõukogude Liit okupeeris Eestit ja praegu näeme Venemaa kolonialistlikku käitumismustrit Ukrainas,“ sõnas president Karis. Ta kutsus Angolat osalema Ukraina riigipea Zelenskõi rahuplaani aruteludel.

„On selge, et konfliktidele lahenduste ja püsiva rahu leidmiseks on vaja tugevat rahvusvahelist koostööd, olgu see siis Venemaa sõda Euroopas või kriisid Aafrikas. Seetõttu tuleb suhelda kõigi sarnaselt mõtlevate partneritega, sest ainult koostöö muudab meid tugevamaks ja aitab saavutada ühist eesmärki – rahumeelset maailma,“ sõnas president Karis.

Iseseisvuse taastamise ajast alates on Eesti president Karise sõnul mitmekesistanud oma majandust digipöördega. „See on aidanud luua töökohti, andnud hoogu avaliku ja erasektori partnerlusele. Eestil on juba kogemus olla tugi mitmetele Aafrika riikidele digitaliseerimisel. Kutsun ka Angolat kasutama meie oskusi ja teadmisi, mida riik ja ettevõtjad saavad pakkuda,“ sõnas president Karis.

Eesti riigipeaga on Angolas visiidil kaasas esindaja digiettevõttest Digital Nation, kes juba tegutseb Aafrikas. Digital Nation ja E-riigi Akadeemia on huvitatud Angolaga koostööst e-riigi arendamisel. „Eesti kogemus ja oskused saavad olla Angolale abiks, et riiki digitaliseerida ning seega majandust mitmekesistada ja ka inimestele uusi töökohti luua,“ sõnas president Karis. Angola on Sahara-taguses Aafrikas suuruselt kuues majandus, kontinendi üks suuremaid naftatootjaid, mis on ka riigi suurim tuluallikas.

Sel pühapäeval tähistavad Eesti ja Angola diplomaatiliste suhete 27. aastapäeva. „Mul on hea meel, et meie riikide läbimine on saanud uue hoo viimastel aastatel. Ka minu visiidi eesmärk on näidata, et tahame Angolaga arendada digikoostööd. Usun, et ka meie uus aukonsul Angolas saab igati kaasa aidata kontaktide tihendamisele,“ ütles president Karis.