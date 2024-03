Soome liitub Punasel merel kaubalaevu kaitsvate operatsioonidega

Pärastlõunal teatas Soome valitsus, et president Alexander Stubb ja valitsuse välis- ja julgeolekupoliitika ministrite komitee otsustasid, et Soome osaleb sõjalistes operatsioonides Punase mere piirkonnnas.

Operatsioonid on saatnud Punasele merele sõjalaevu, et kaitsta tiheda liiklusega kaubalaevade mereteed. Alates novembrist on Iraani toetatud huuthide rühmitus rünnanud Punast merd läbivaid laevu, nende sõnul näitavad nad oma tegevusega solidaarsust palestiinlastele Gaza sõjas.