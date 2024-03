Euro 2024 | Kihlveokontorite arvates ja eeldatavalt kõige põnevamad alagrupimängud

Holland pole Euroopa finaalturniiridel veerandfinaalist edasi pääsenud alates 2004. aastast, kuid paljude eestlaste südamesse tugevasti kinnitunud meeskonnal on kindlasti piisavalt kvaliteeti, et seekord lõpuks taas ka kaugemale jõuda.

Hispaania on viimastel suurturniiridel esinenud kahvatult, kuid kvaliteeti on selles meeskonnas alati olnud piisavalt ja nad on ka seekord kindlasti favoriitide seas. Meeskond kuuluvad sellised tähed nagu Pedri, Rodri ja Lamine Yamal.

Nagu tavaks on saanud algab turniir võõrustaja mänguga ja korraldaja Saksamaa võtab avakohtumises Münchenis seekord vastu Šotimaa. Avamängu pinged on kindlasti Saksamaa õlul ja korraldajatel pole ajalooliselt turniiri esimeses kohtumises kunagi olnud lihtsat jalutuskäiku.

Euro 2024 finaalturniirile pääsejatest on selgumata viimased kolm koondist, kuid finaalturniiri alagrupid on juba loositud ja ettekujutus alagrupimängudes on tänaseks olemas. Loomulikult kujuneb näiteks ungarlaste jaoks põnevaks ka mäng Šveits vs Ungari, kuid vaatame siinkohal siiski erapooletu jalgpallifänni seisukohast põnevaid mänge. Ehk siis kohtumisi, mis tõenäoliselt pakuvad laiemale vaatajaskonnale põnevust.

Prantsusmaa võitis kvalifikatsioonis Hollandit kaks korda ja nad on turniiri ühed suurimad favoriidid. Eelmisel turniiril Šveitsile penaltiseerias üllatuslikult kaotanud Prantsusmaa täht on Kylian Mbappé, kes võib seekord aidata meeskonnal võiduka lõpuni minna.

Türgi vs Portugal

2016. aastal EM-i võitnud Portugal läheb grupis vastamisi Tšehhi ja ühe tänaseks veel mitte kvalifitseerunud koondisega, kuid nende kõige põnevam kohtumine on mäng Türgiga. Türgist saabub meeskonda toetama tuhandeid fänne, samas kui Cristiano Ronaldol on see turniir ilmselt viimane võimalus võita järjekordne rahvusvaheline trofee. See konkreetne mäng ei saa aga olema lihtne, kuna paljud Türgi mängijad on tuntud just oma suurepärase kaitsemängu poolest.

See mäng võib olla klassikaline mäng, kus ühelt poolt on meeskonnal pakkuda terav rünnak ja teiselt poolt on sellele vastu panna raudkõva kaitse. Türgi loodab värava ette bussi parkida ja teravalt vasturünnakutega nõelata, kuid Bruno Fernandese ja Bernardo Silva partnerlus võib osutuda Portugali jaoks viimase paarikümne minuti jooksul mängusaatust otsustavaks.

Inglismaa vs Taani

Inglismaa kaotas Euro 2020 finaalis Itaaliale valusalt penaltitega ja nad on Saksamaal, et kõigile ja kõige eest lõpuks ometi ka edukalt kätte maksta. Inglismaa avamäng on Serbiaga ja nad peaks selles mängus olema kindlad favoriidid, kuid nende teine mäng Taaniga on Euro 2020 poolfinaali kordus, mis ei pruugi enam nii lihtsaks kujuneda.

Eelmisel turniiril võitis Inglismaa tulemusega 2:1, kuid Taanil on mängijaid, kes võivad oma kvaliteediga Inglismaa võitu selles mängus ohustada. Inglismaa peab andma endast parima, et võita ja seejärel play-off ringis lootma lõpuks, et ükski penaltiseeria ei saa neile enam saatuslikuks.

Finaal Berliini Olümpiastaadionil

See on mäng, milles osalevaid meeskondi me keegi veel ei tea, kuid mis kahtlemata saab olema kõige oodatumaks mänguks sellel turniiril. Finaal toimub pühapäeval, 14. juulil 2024. aastal.