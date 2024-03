Agentstvo: Putin arutas Navalnõi väljavahetamist veel mõni tund enne tema surma

Agentstvo teatas, et Navalnõi läänes vahistatud venelaste vastu väljavahetamise ettevalmistamise detailidega tuttava nelja allika jutu põhjal taastati pilt dramaatilistest sündmustest, mis lõppesid 16. veebruaril Navalnõi surmaga koloonias. Kaks allikat kinnitasid, et Putin arutas Navalnõi väljavahetamist veel tema surmapäeval kohtumisel oligarh Roman Abramovitšiga. Üks allikas ütles, et Putin väljendas sõnades nõusolekut selle tehinguga.