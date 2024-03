„PÄEVAKORD“ | Kallase „ei“ euroliberaalidele vallandab oravate seas uue kriitikalaine

Reformierakonna esimees ja peaminister Kaja Kallas ütles ALDE-le „ei“.

„Mulle tundub, et selle otsuse ootus hoidis Kallase suhtes mingit kriitikat tagasi, et noh, vaatame, mis ta siis teeb,“ ütles Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant. „Üldiselt Kallase otsus väga palju ei muuda, Euroopa ametikohad jaotatakse kokkulepete alusel ja seal pole lõpuks tähtsust, kes on esikandidaat või mitte. Lõpuks võib Kallas ikkagi saada mingi konkreetse ametipakkumise.“

Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja nõustus, et kriitika on seni paisu taga püsinud. „Kindlasti juhtub Kallasel see, et teda tabab erakonna sees senisest suurem kriitikalaine. Kuna paljud tajusid, et peaministrit ja erakonna esimeest on vaja vahetada, siis paljud kriitikud seal lootsid, et Kallas kasutab võimalust välja tagurdada,“ selgitas Riikoja. „Kriitika Kallase suhtes läheb suuremaks, iseasi, kui palju sellest avalikuks saab.“

Greete Lehepuu Eesti Ekspressist tunnustas Kallast, et too oma otsusega sellele õhus olnud küsimusele ja spekulatsioonidele punkti pani. „Mingi võbin ja ebakindlus on olnud tajutavalt õhus, et öelgu Kallas mis tahes, aga äkki ikka kuskil taustal mingid läbirääkimised käivad,“ ütles ta. „Et ta selle teema nüüd ära lõpetas ja see teema on maas, siis võib vaadata seda kui kohta, kust ka erakond saab uuesti edasi minna.“

Veel päevakorras:

Suhkrumaks, topelttrahvid, pensioni makuvabastuse stoppamine;

Kas Tallinna võib vahetub ja mis sellest küll välja võiks tulla?

Eesti riigi rahalehmast Eesti Energiast on saanud kuivetunud kronu;

Miks me omavalitsuse volikogude liikmetele nii erinevaid tasusid maksame?

NAISTEPÄEVA ERI: Mis loomad on sooline ebavõrdsus ja palgalõhe?

Taskuhäälingusaade „Päevakord“ on iganädalane Delfi Meedia ajakirjanike Greete Lehepuu (Eesti Ekspress), Urmas Jaaganti (Eesti Ekspress) ja Hindrek Riikoja (Maaleht) arvamussaade, milles analüüsitakse mööduva nädala põletavamaid poliitilisi ja ühiskondlikke jututeemasid. Kuula meid ka Delfi Tasku äpist!