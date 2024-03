Kajar Lember jäi korruptsioonisüüdistuses ja altkäemaksu võtmises lõplikult õigeks

Teise süüdistuse kohaselt nõustus Lember võtma ja võttis ametiseisundi kasutamise eest vastu varalist soodustust. Samas episoodis süüdistati Tiro altkäemaksu andmises. Süüdistus puudutas seda, et Lember ametiisikuna paneks juukselõikuse eest toime või peaks tulevikus toime panema korteriühistu huvides ametialaseid tegevusi. Süüdistuse kohaselt pakkus Tiro Lemberile tasuta juukselõikust, et Kalevi 4 korteriühistu saaks Tartu linnalt trepi renoveerimiseks raha.

Tartu Ringkonnakohtu hinnangul on Lemberi otsuste seotus tema planeeritava lõbustuspargiga äärmiselt kaudne, mistõttu ei saa teda toimingupiirangu rikkumises süüdi tunnistada. Ringkonnakohtu põhjenduste kohaselt ei sidunud neid otsuseid midagi muud peale tõiga, et need puudutasid seda kohta, kuhu lõbustuspark plaani järgi tulema pidi.

Pole võimalik kinnitada, et need otsused olid kuidagi osaks lõbustuspargi rajamise projektist ja et see projekt oleks Lemberit otsuseid tehes mõjutanud. Kohtu hinnangul lähtusid linnaametnikud linna projekte ette valmistades avalikust huvist, mitte Lemberi isiklikest soovidest ning kõnealuste korralduste poolt ei hääletanud Lember üksi ja need otsused olid igati mõistetava sisuga.