USA kavatseb ehitada Gazasse abi kohale toimetamiseks ajutise sadama

Ametnike sõnul suurendab see ajutine sadam palestiinlastele antava humanitaarabi hulka sadade veokitäite võrra päevas, vahendab BBC News.

Bideni sõnul ei tähenda see aga USA sõdurite saatmist Gaza sektorisse.

ÜRO on hoiatanud, et veerand Gaza sektori elanikkonnast on näljahäda piiril.

Biden ütles, et USA sõjaväe ehitatav sadam hõlmab ajutist kaid kaupade toimetamiseks laevadelt kaldale. Eile ole selge, kes hakkab abisaadetisi maal kindlustama, mis tähendab, et võtmeküsimused operatsiooni edukuse kohta on vastamata.

Ametnike sõnul võtab sadama ehitamine aega mitu nädalat ja see hakkab vastu võtma suuri laevu toidu, vee, ravimite ja ajutuste peavarjudega. Esialgu hakkavad saadetised saabuma Küproselt, kus toimub ka Iisraeli julgeolekukontroll.

Gaza sektoris ei ole seni süvasadamat ja USA on juba nädalaid uurinud viise abi laevadega kiiresti kohale toimetamiseks.

USA ametnikud ütlesid CBS Newsile, et on plaanid, et kai ehitab Virginias Fort Storys baseeruv 7. transpordibrigaad. Brigaad on mõeldud kiireks ümberpaigutamiseks, aga laevad ei ole ametnike sõnul veel USA-st teele asunud.