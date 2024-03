Maailma esimene topeltekraaniga 14-tolline OLED-sülearvuti Zenbook DUO

Ülivõimekas

ASUS on pühendunud oma keskkonnamõju vähendamisele ja Zenbook DUO on valmistatud 90% postindustriaalsest ümber töödeldud (PIR) magneesium-alumiiniumsulamist. See ületab oluliselt ENERGY STAR® -i energiatõhususe nõudeid kuni 43% ja kõik paberpakendid on valmistatud 100% ümber töödeldavast FSC™ Mix-sertifikaadiga ja FSC ringlusse võetud paberist. Ranged vastupidavustestid kõige rangemate Ameerika Ühendriikide MIL-STD-810H standardite kohaselt tagavad, et Zenbook DUO on igapäevases kasutuses usaldusväärne ja maksimeerib seadme eluea, et suurendada selle jätkusuutlikkust.