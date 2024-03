Biden kõnes olukorrast riigis: vabadus ja demokraatia on rünnaku all nii kodus kui ka välismaal

„Täna tulin mina sellesse samasse kotta rahva poole pöörduma. Nüüd oleme meie silmitsi enneolematu hetkega uniooni ajaloos. Ja jah, minu eesmärk on täna õhtul nii kongress üles äratada kui ka hoiatada Ameerika rahvast, et ka see ei ole tavaline hetk,“ ütles Biden.

Biden ütles, et Venemaa president Vladimir Putin ei kavatse peatuda Ukrainas, aga Ukraina rahvas on võimeline tema agressioonimarsi Euroopas peatama, kui talle antakse vajalikku toetust.

Märkides, et on sündinud Teise Maailmasõja ajal ja jõudis „poliitilisse ikka“ 1960. aastate murrangute ajal, kuulutas Biden: „Minu elu on õpetanud mulle vabaduse ja demokraatia tähtsaks pidamist. Tuleviku, mis põhineb tuumikväärtustel, mis on defineerinud Ameerika: aususe, sündsuse, väärikuse, võrdsuse. Kõigist lugupidamise. Kõigile ausa võimaluse andmise. Vihkamise pelgupaigata jätmise. Nüüd näevad teised minuealised inimesed teist lugu: Ameerika lugu vihapidamisest ja kättemaksust. See ei ole mina.“

„Vabadus ja demokraatia on ühel ajal rünnaku all nii kodus kui ka välismaal,“ ütles Biden, pöördudes kongressi poole, et see toetaks Ukraina jõupingutusi enese kaitsmisel Venemaa eest. „Ajalugu vaatab pealt.“

„Välismaal on Venemaa Putin edasi marssimas, on tunginud kallale Ukrainale ja külvab kaost kogu Euroopas ja kaugemalgi. Kui keegi selles ruumis arvab, et Putin peatub Ukrainas, kinnitan ma teile, ta ei peatu,“ ütles Biden.

Biden märkis, et „Ukraina suudab Putini peatada, kui me seisame koos Ukrainaga ja anname relvad, mida ta enese kaitsmiseks vajab“.

Biden rõhutas, et see on kõik, mida Ukraina palub.

„Nad ei palu Ameerika sõdureid. Tegelikult ei ole Ukrainas sõdimas Ameerika sõdureid. Ja ma olen otsustanud seda nii hoida,“ rõhutas Biden.

Bideni sõnul blokeerivad edasist abi Ukrainale need, kes tahab Ameerika juhtpositsiooni juurest maailmas „minema kõndida“. Biden tuletas meelde vabariiklasest presidendi Ronald Reagani üleskutset Nõukogude Liidu presidendile Mihhail Gorbatšovile, et ta Berliini müüri maha lõhuks.

„Nüüd ütleb minu eelkäija, endine vabariiklasest president, Putinile: „Tee ükskõik mida põrgut sa tahad.“ Endine Ameerika president päriselt ütles seda, kummardudes Venemaa liidri ees. See on pöörane. See on ohtlik. See on vastuvõetamatu,“ ütles Biden.

„Minu sõnum president Putinile, keda ma olen tundnud pikka aega, on lihtne: me ei kõnni minema. Me paindu, mina ei paindu,“ ütles Biden.

„Ma ütlen seda kongressile: me peame Putinile vastu seisma. Saatke mulle mõlema erakonna toetatav rahvusliku julgeoleku eelnõu. Ajalugu sõna otseses mõttes vaatab pealt,“ ütles Biden.

Biden väljendas ka kindlust, et NATO, mis laienes eelmisel aastal Soome ja sel nädalal Rootsi võrra, jääb Putini agressiooni tõrjumisel ühtseks. Biden õnnitles esileedi Jill Bideni külalisena kohal viibinud Rootsi peaministrit Ulf Kristerssoni ja rõhutas, et allianss on tugevam kui kunagi varem.

Biden viitas otseselt 2021. aasta 6. jaanuaril mässule Kapitooliumil, pöördudes nende poole, kes on seda pisendanud.

„Minu eelkäija – ja mõned teist siin – püüavad tõe 6. jaanuari kohta maha matta. Mina seda ei tee,“ ütles Biden. „See on hetk rääkida tõtt ja matta valed. Lihtne tõde on järgmine. Ei saa armastada oma riiki ainult siis, kui sa võidad.“

Sõja kohta Gazas ütles Biden, et Iisrael peab lubama rohkem abi Gaza sektorisse ja tagama, et humanitaarabitöötajad ei jääks risttulle. Samuti ütles Biden, et Iisrael ei tohi kasutada abi kauplemiseks Hamasiga. Siiski kinnitas Biden Iisraeli õigust kaitsta end Hamasi rünnakute eest.

Tähtis osa kõnest oli pühendatud ka ligipääsule abordile ja viljakusravile, eriti seetõttu, et Alabama osariigi ülemkohus on keelanud osariigis katseklaasiviljastamise.