Reinsalu on jätkuvalt kõige populaarsem peaministrikandidaat

Erakondliku eelistuse järgi peaks Kaja Kallas tagasi astuma 99% EKRE, 91% Keskerakonna ning 88% Isamaa toetajate arvates. Eesti 200 toetajatest ütleb 43%, et Kaja Kallas peaks ning 40%, et ei peaks tagasi astuma. SDE toetajatest ütleb 46%, et Kaja Kallas peaks ning 41%, et ei peaks tagasi astuma. Reformierakonna toetajatest arvab 84%, et Kaja Kallas peaks ametis jätkama.