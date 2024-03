Poola valitsus süüdistas huligaane põllumeeste meeleavaldustel vägivallatsemises

Varssavi politsei teatas, et meeleavalduste käigus viskasid agressiivsed osalejad politseid kõnniteekinide ja muude esemetega, mille tõttu sai viga 14 politseinikku. Politsei kasutas nende vastu pisargaasi. Kolmapäevasel meeleavaldusel peeti kinni rohkem kui 50 osalejat, kellest 26 on uurimise all.