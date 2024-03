Ukrainas hukkunud indialased olid sunnitud võitlema Venemaa eest

Asfan on mitmete India meeste seas, keda sugulaste sõnul on meelitatud Venemaale tulusate töövõimaluste pakkumistega, kuid tegelikkuses on olnud sunnitud võitlema vastu tahtmist rindel, vahendab Reuters.

India välisministeerium on öelnud, et nad võtavad tõsiselt igat sellist juhtumit, millest neid on teavitatud. Ministeeriumi pressiesindaja Randhir Jaiswal ütles, et umbes 20 inimest on samasuguses olukorras ning töötatakse selle nimel, et neil lubataks lahkuda.

Asfan meelitati Venemaale Youtube’i postitusega, kus lubati tööd ja alalist elukohta pärast kuut kuud.

„Ta helistas meile Ukraina piirilt, et anda meile teada, et tema pass on ära võetud ja ta pannakse võitlema. Ta palus abi, kuid oli selleks ajaks juba kinni,“ ütles tema vend Reutersiga rääkides.

India saatkond Venemaal ütles sotsiaalmeediaplatvormi X postituses, et tema surnukeha püütakse Indiasse tuua.

Sarnane Youtube’i värbamisvideo meelitas detsembris Venemaale ka Gujaratist pärit Hemil Mangukiya.

„Hemilile öeldi, et ta töötab sõjaväes abilisena ja saab kolm kuud väljaõpet, kuid (Venemaale) jõudes mõistis ta, et teda treenitakse võitlema,“ ütles tema isa. Perekond sai Hemili surmast teada, kui neile helistas teine India mees, kes võitles temaga koos.

„Ootame endiselt tema surnukeha saabumist, et saaksime tema viimased riitused läbi viia,“ ütles isa.

Lisaks on veel seitse meest sotsiaalmeedias levivates videotes otsinud abi New Delhilt, et naasta Venemaalt. Nende sõnul läksid nad sinna turistiviisaga, kuid olid sunnitud minema sõjaväkke. Vastasel juhul ähvardas neid 10-aastane vangistus, teatas kohalik meedia.