Peaminister Kaja Kallase (Reformierakond) sõnul on tegemist ajaloolise sündmusega. Ta meenutas, et veel 2021. aasta lõpus nõudis Venemaa ultimaatumitega NATO uste sulgemist. „Tänaseks on NATO ühtsem kui kunagi varem ja kahe võimeka liitlase – Rootsi ja Soome – võrra tugevam,“ rõõmustas Kallas.