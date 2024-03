Rootsi on ametlikult NATO täisliige

Rootsi on tänasest NATO täisliige, mis tähendab, et neile kehtib alliansi artikkel 5, mis kohustab kõiki liikmesriike rünnaku korral teineteist kaitsma.

Tähistamaks kurnava protsessi lõppu, mis algas 2022. aasta mais, kohtusid Rootsi tippametnikud eesotsas peaminister Ulf Kristerssoniga Washingtonis. Minister on kutsutud vaatama USA presidendi Joe Bideni kõnet liidu seisundi kohta hiljem täna õhtul, vahendab Politico.

Valge Maja ütles pressiteates: „Rootsi on tugev demokraatia, millel on väga võimekas sõjavägi, mis jagab meie väärtusi ja nägemust maailmast.“ Samuti öeldi, et Rootsi liitumine muudab kõikide liitlaste turvalisust veelgi suuremaks.