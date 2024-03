Smart Deal: on lihtne omada ikka ja jälle uut iPhone, Maci, Apple Watch’i või iPadi

Palju seadmeid ja ainult üks kuumakse

Apple'i ainulaadne süsteem on imelise kasutajakogemuse üks olulisemaid komponente – omavahel ühendatud seadmed võimaldavad üksteise funktsioone täiendada ja laiendada. Kontakte, märkmeid, fotosid või dokumente saab mugavalt jagada iPhone'ist Maci või iPadi, vastata kõnedele mitte ainult iPhone'is, aga ka Apple Watchi või AirPodsiga, pärast ühes seadmes töö alustamist see teises lõpetada, ühendada Apple'i tahvelarvuti ja arvutiekraanid – ja need on vaid mõned ökosüsteemi eelised," nendib A. Adur.