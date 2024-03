VILJA KÜSIB | Kaja Kallas, kas sellist Reformierakonda teie valijad tahtsidki?

Reformierakond on aastaid jutlustanud õhukest riiki ja madalaid makse. Ja siin me oleme! Kaja Kallase kolmas valitsus on makse tõstnud tublisti - ja see pole veel kõik. Uued maksud on juba soolas, süües inimeste närve ja auku nende rahakotti. Peaminister Kaja Kallas on reedel kell 14 algava otsesaate külaline.