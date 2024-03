DELFI UKRAINAS | Ukraina sõdur kommenteerib taganemist: laskemoona pole ja moraal langeb

Kraplja ütles, et nelja lapse isana teda esialgu väkke ei võetud. Tema leedulannast abikaasa tegi ettepaneku minna kogu perega Leedusse, ent mees ei olnud nõus. „Räägin talle: milleks Leedusse, kes siis võitlema hakkab?“ Ja kui tuli kutse, jätsin ühe lapse blanketile märkimata. Andsin vande ja läksin sõdima.“

Kraplja on praegu tagalas, kuna sai löögidrooni plahvatuses killus haavata. „Mul on sisemine vigastus, veen rebenes ja nüüd tuleb see laseriga välja tõmmata,“ rääkis ta. „Ootame oma järjekorda ja siis armee meditsiinikomisjoni. Seal ütlevad juba nemad, mis ja kuidas – kas lähen tagasi sõdima või mitte.“