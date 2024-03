Eile „Pealtnägijas“ Kremli narratiivide edastamist selgitanud Jüri Kivit on juba aasta aega kohtupinki nühkinud sotsiaalmeediasse paisatud video tõttu, milles ta laulab Eesti hümni viisil enda kirjutatud sõnu pealkirjaga „Моя страна сошла с ума“ („Minu riik on hulluks läinud“). Ta saadab ennast klaveril üksnes vasaku käega ja rõhutab, et Paciuse teos on nõnda primitiivne, et seda võiks ka kannaga mängida.