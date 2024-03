VIDEO | Kaja Kallas: me ei jõua järgmiseks aastaks riigikaitsemaksu teha

Lauri Läänemets (Sotsiaaldemokraadid) on meedias laineid löönud vihjetega, nagu oleks sotside ihaldatud astmeline tulumaks valitsuses tõsiselt arutelu all. Kallas lükkas selle narratiivi ümber. „Tulumaksu idee on lihtsalt väljamäng, reaalset ettepanekut ei ole,“ kinnitas ta.

Küsimusest, millised on koalitsioonipartnerite suurimad erimeelsused, põikles Kallas kõrvale. „Igaüks seisab nende asjade eest, mida nad poliitiliselt lubanud on,“ kostis ta.

Kallas sõnas, et riigieelarve augu täpset suurust ta praegu öelda ei oska, majandusprognoos tuleb 4. aprillil. Läänemetsa sõnu, nagu oleks auk suurem, kui kõlama jäänud 400 miljonit eurot, kinnitas peaminister siiski.

Kallase sõnul näib praegu, et järgmisel aastal lisandub vaid suhkrumaks. „2025. aastal mulle tundub, et rohkem küll… noh, need on asjad, mis on ette valmistatud,“ lausus ta uute tuluallikate kohta.

Julgeolekumaksu kohta ütles Kallas, et kuigi riigieelarve strateegiat koostades arvestas valitsus sellega, pole kokku lepitud, mida maksustatakse. „On see vara, on see käive, on see tarbimine - see on asi, mida tuleb arutada,“ sõnas ta.