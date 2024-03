FOTO | Politsei otsib Tartus kadunud 74-aastast Leilit

Lähedased andsid täna politseil teada, et eakas naine lahkus eile hommikul oma kodust Tartus ning ei ole sinna seni naasnud. Praegu teadaoleva info põhjal võis naine liikuda taksoga Tartu bussijaama ja sealt liinibussiga edasi Tallinna suunas. See info on kontrollimisel.