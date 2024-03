JUBA SEL NÄDALAVAHETUSEL | Meremessil näeb paate rohkem kui mõneski sadamas

Bell-Marine eestvedaja Kaarel Paakspuu ütleb, et Meremess on absoluutselt ainus üritus, kuhu tulevad kokku kõik Eesti paadimaastikul vähegi arvestatavad tegijad, et näidata, milline Eesti paadikultuur parasjagu paistab. Messil üle 20 aasta osalenud ettevõte tutvustab sel aastal kaht tõsist tegijat. Neist esimene, kahe 300 hj V8-mootoriga varustatud Targa 27.2 GT on tõeline 4x4 offroad-meremaastur ja teine, Aquador 300 HT esindab oma klassi kõige mõnusamat ning ruumikamat matkapaati.

Targa – raske messile tuua, aga ometi olemas

“Targat teab iga tõsine paadiomanik ja meremees. Tema tuntus baseerub usaldusel. Samas ei hangita seda paati kunagi esimese või teise, isegi kolmanda-neljanda paadina, vaid tema juurde jõutakse kogemuse kaudu. Kui pisik juba sees ja lahti ei lase, jõuab paadiomanik lõpuks ikka Targa juurde, sest nende paatide puhul on alles jäetud vaid see, mis merel oluline. Viimasest saad aga aru alles pikkade aastate jooksul. Targa on tehtud mere, mitte paadiomaniku järgi, kuigi tegu on rätsepapaadiga, sest kõik Targad on esmalt vaid kere ja kõik lisandub sinna omaniku soovi järgi,” räägib Kaarel Paakspuu.

Targa 27.2 GT Meremessil nägemine on paadisõpradel õnn ja rõõm, sest need alused niisama laos ei seisa ning messidel eksponeerimist ei oota. Kaarel Paakspuu sõnul võib 2024. aastat pidada selles suhtes fenomenaalseks, sest Eesti vetele jõuab ühtekokku neli Targat. “Tegu on ülikindla, pigem väikese merelaeva kui paadiga,” võtab Kaarel Paakspuu oma vaimustuse kokku.

Meremess 2024 Üle 105 ettevõtte nii Eestist kui ka välismaalt.

Kohal 200 paati, kaatrit, purjekat ja jahti.

Mereriietus ja varustus.

Matkaautod, mootorrattad ja ATVd.

Osalevad mere ja väikelaevandusega seotud ühingud ning riigiasutused.

Paadiesitlusi rohkem kui meres laineid