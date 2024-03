Rootsis toimus plahvatus majas, kus elas varem 17-aastane kolmes mõrvas kahtlustatu

Lühikese aja jooksul on Rootsis toimunud kuus plahvatust. Seeria algas Stockholmi piirkonnas Fagersjös ja Lidingös. Vaevalt päev hiljem plahvatas Farstas. Veel mõni tund hiljem toimus kaks plahvatust Göteborgis, kirjutab Aftonbladet.

Ööl vastu tänast toimus plahvatus kortermajas Linköpingis. Correni andmetel on sellesse majja olnud sisse kirjutatud arvatav 17-aastane kolmikmõrvar, kes on vahi all kahtlustatuna ühe mehe mahalaskmises Västbergas ja kahe naise mahalaskmises Tullinges.

Majja on endiselt sisse kirjutatud poisi lähedased. Maja elanikud ütlesid Correnile, et politsei viis perekonna sügisel majast minema.

Politsei kinnitas, et maja on olnud jälgimise all.

„See on aadress, millel me oleme mõnda aega silma peal hoidnud. Kuidas, sellesse ei taha ma sügavamalt laskuda, aga see on olnud viimasel ajal jälgimise all. Selleks on põhjus, millest ma ei saa täpsemalt rääkida,“ ütles politsei idaregiooni pressiesindaja Marcus Anefur.

Keegi plahvatuses füüsiliselt viga ei saanud. Mõrvakatse eest vahistati 35-aastane mees.