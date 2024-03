Venemaa valimiskomisjon teatas, et toob Eesti piirile valimisbussid

Venemaa keskvalimiskomisjon teatab, et Narva - Ivangorodi piiripunkti kaudu liigub iga päev Eestist Venemaale 3000-5000 inimest, kellest enamik on Venemaa kodanikud, kes elavad alaliselt Eestis.

„Neil on võimalus hääletada 15.-17. märtsil spetsiaalselt loodud jaoskonnas,“ teatab keskvalimiskomisjon.

Pihkva oblastis saavad naaberriikides elavad Venemaa kodanikud keskvalimiskomisjoni teatel hääletada viies punktis. Need asuvad Petseri , Sebeži ja Põtalovo rajoonis.

Pihkva oblasti valimiskomisjoni esimees Igor Sopov ütles, et piiriäärsed valimisjaoskonnad on „madalapõhjalistes bussides presidendivalimiste kampaania logode ja sümboolikaga“. Bussides on Sopovi sõnul kantavad valimiskastid ja videovalve. Avalduse hääletamiseks saab kirjutada bussis.