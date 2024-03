Soomes mõisteti Venemaa-vastaseid sanktsioone rikkunud ettevõtja tingimisi vangi

Prokuröri sõnul Temin viis või üritas viia oma ettevõtete Luminor (ei ole seost Baltimaades tegutseva pangaga - toim) ja Siberica kaudu Venemaale sanktsioonide all olevaid tooteid või viia läbi Venemaa tooteid, mille transiit on olnud keelatud.

Kohtu teatel olid droonide ekspordi puhul süüdistuse toetuseks ainult materiaalsed tõendid, millest ei piisanud selleks, et tõestada, et droonid oli plaanis viia Venemaale või et need sattusid Venemaale.