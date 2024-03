Kaitseminister andis enda valitsemisalas suunise lõpetada Venemaal jätkuvalt saada oleva toodangu müük

„Paljud lääne ettevõtjad on lõpetanud Venemaal tegutsemise, ent jätkuvalt on neid, kes Venemaa majandust ja seeläbi ka sõjamasinat toetavad. Mõistan, et suunis lõpetada PepsiCo, Marsi, Nestle ja teiste suurkorporatsioonide toodete pakkumine kaitseministeeriumi valitsemisalas võib tekitada mõningast ebamugavust, ent paljudele toodetele on võimalik leida alternatiive kasvõi Eesti tootjatelt ja suurem eesmärk kaalub üles kerge ebamugavuse. Loodan kõigi mõistvale suhtumisele – aitame Ukraina võidule,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.