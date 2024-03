Rootsi võib saada NATO liikmeks juba täna

Rootsi NATO liikmeks astumise taotluse esitamisest on möödunud ligi kaks aastat. Viimane takistus kadus, kui Ungari värske president Tamás Sulyok allkirjastas teisipäeval Rootsi NATO-sse astumise ratifitseerimisdokumendi.

Ungari peab aga selle dokumendi koopia üle andma USA välisministeeriumile.

Kui NATO peasekretär Jens Stoltenberg on kinnitanud, et kõik NATO liikmesriigid on Rootsi liitumise heaks kiitnud, võtab ta ühendust Rootsi valitsusega ja esitab ametliku kutse ühinemiseks.

Lõpuks peab Rootsi valitsus oma otsusega kinnitama, et soovib NATO-ga liituda, ning seejärel peab Rootsi esitama ametlikud liitumisinstrumendid USA välisministeeriumile.

Hetkel, kui need liitumisinstrumendid on üle antud, on Rootsi NATO liige. Sellest hetkest kehtib Rootsi kohta ka NATO aluskokkuleppe artikkel 5, mis ütleb, et rünnak ühe NATO riigi vastu on rünnak kõigi vastu.

Millal aga Rootsi instrumendid üle antakse, ei taha öelda ei Rootsi valitsus ega saatkond Washingtonis. Mitmed asjad viitavad siiski, see võib toimuda juba täna.

Nimelt on Washingtonis maandunud nii Rootsi peaminister Ulf Kristersson ja välisminister Tobias Billström kui ka Ungari peaminister Viktor Orbán oma delegatsiooniga. SVT teatel on palju viiteid sellele, et Orbán võib anda ratifitseerimisdokumendi üle Rootsi aja järgi millalgi varasel pärastlõunal.

Pärast seda võib protsess toimuda väga kiiresti ja Rootsi võib teoreetiliselt olla NATO liige mõne tunni pärast.

Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre ütles vastuseks SVT küsimusele, et on kavas Kristerssoni ja USA välisministri Antony Blinkeni kohtumine.