VIDEO ja BLOGI | Läänemets: valitsus on võtnud suuna, et uutesse hoonetesse tuleb ehitada varjendid

Peaminister Kaja Kallas teatas pressikonverentsil, et on otsustanud mitte kandideerida Euroopa Liberaalide kandidaadina Euroopa Presidendi valimistel. Lisaks rääkis ta palgalõhest, pensionite kasvust ja lõimumisest.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et täna kell 18 Eesti aja järgi liitub Rootsi NATO-ga. Lisaks rääkis ta Baltikumi ja Põhjamaade koostööst ning sellest, et riigikogu komisjonides arutatakse täna külmutatud Vene varade kasutusele võtmist.

Siseminister Lauri Läänemets tõi välja, et on võetud põhimõtteline suund selle suunas, et uued piisavalt suured hooned ehitataks varjenditega ning vanemate hoonete keldreid hakatakse kohandama varjenditeks. Samuti tuli juttu palgalõhest ja astmelisest tulumaksust.