Bloomberg: raha Ukrainale 800 000 mürsu ostmiseks on peaaegu koos

Erinevad anonüümseks jäänud allikad ütlesid, et mürsud saab Ukrainale üle anda nädalate jooksul. Täpne aeg sõltub lepingute sõlmimise ja kohale toimetamise ajakavadest ning võib venida, hoiatasid allikad.

„Tšehhi algatuse asjus on positiivne edasiminek,“ ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi eilsel ühisel pressikonverentsil Kreeka peaministri Kyriakos Mitsotakisega Odessas. „Aga me saame hinnata positiivseid tulemusi, kui mürsud on Ukrainas.“