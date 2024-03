Vangid saavad suurema ligipääsu internetile ja teistele e-teenustele

„Arvestades ühiskonna arengut, kus e-teenused ja digivahendid on üha enam kasutatavad, on hädavajalik liikuda digitaalsele asjaajamisele ka vanglas. Muudatused loovad õiguslikud eeldused lahenduste kasutusele võtmiseks. Lisaks e-poele saavad kinnipeetavad olulise uuendusena suhelda lähedastega videokohtumiste teel ning avavanglas laiema internetikasutuse, mis aitab kinnipeetavat valmistada ette eluks vabaduses. Ühiskondliku turvalisuse veel suuremaks tagamiseks saavad avavangla kinnipeetavad väljasõidul õiguse kasutada vangla poolt kontrollitavaid mobiiltelefone,“ räägib justiitsminister Kalle Laanet .

Digilahenduste suurendamise tulemusel erineb vanglateenistuse tegevus senisest märgatavalt. Siiani on kinnipeetaval olnud võimalik esitada vaideid, taotlusi ja muid pöördumisi käsikirjas, mille töötlemine on aja- ja ressursimahukas. Muudatusega võimaldatakse esitada pöördumine elektrooniliselt, mis vähendab oluliselt vanglate ja kohtute halduskoormust ja lühendada seeläbi ka menetluse tähtaegasid. Seni on kinnipeetavatel olnud võimalus suhelda lähedastega kirjateel või vanglas kohtudes, muudatusega lisandub videokohtumiste kasutamise võimalus.