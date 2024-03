Odessas tappis Vene raketilöök viis inimest. Läheduses olid Zelenskõi ja Kreeka peaminister

„Me nägime täna seda lööki. Te näete, kellega meil tegemist on, neile on ükskõik, kuhu löök anda – sõjaväelaste või tsiviilisikute pihta... Ma tean, et täna oli ohvreid, kõiki detaile veel ei tea, aga tean. Et on hukkunuid, on vigastatuid,“ ütles Zelenskõi, vahendab UNIAN.

„Juba lõpus kuulsime me sireenide häält ja olid plahvatused, mis toimusid meile väga lähedal. Me ei jõudnud mingisse kaitstud kohta minna. Ja seetõttu on see väga muljetavaldav kogemus. Me saame aru, et see sõda puudutab kõiki. Ei ole inimesi, kes on sellest sõjast väljaspool. See sõda ei halasta kellelegi,“ ütles Mitsotakis.