Eesti klienditeenindajad tunnevad, et neisse suhtutakse üha halvemini

Kolmandik teenindajatest tunneb, et nende töö ei ole klientide ja ühiskonna poolt väärtustatud ning lausa 39% tajub klientide suhtumise halvenemist.

Norstat uuris kolmandat aastat järjest 300 klienditeenindajalt hulgi- ja jaekaubanduse, majutuse ja toitlustuse, meelelahutuse ning info ja side valdkonnast, milline on nende rahulolu oma tööga ning kuidas on nende hoiakud ja ootused ajas muutunud.

Uuringust selgus, et kuigi klienditeenindaja tööd peetakse enamasti meeldivaks, on märkimisväärselt tõusnud teenindajate osakaal, kelle jaoks on tegemist sundvaliku ehk ainsa töövõimalusega. Kui 2022. aastal tunnetas sundseisu vaid 12% teenindajatest, siis tänavu tõusis see näitaja lausa 25% peale.

„Samuti on kahe aastaga märkimisväärselt ehk 8% vähenenud inimeste hulk, kes näevad, et klienditeenindus on nende töö terveks eluks,“ kommenteeris Tele2 teenindusguru Liis Jäger.

Teenindaja töö parimateks külgedeks peetakse eelkõige mitmekesisust ja vaheldusrikkust ning suhtlemisvõimalust erinevate inimestega. „Äärmiselt positiivne on näha, et võrreldes eelmise aastaga on 10% võrra kasvanud teenindajate arv, kes tõid positiivsena välja klientide tänuavaldusi ja meeldiva emotsiooni kogemist ning 6% võrra inimeste arv, kes kiitsid töötingimusi,“ ütles Jäger.

Klienditeeninduse üldist taset hindavad teenindajad ise järjest nõrgemaks: kui 2022. aastal pidas Eesti teeninduse taset kõrgeks või väga kõrgeks 48% vastanutest, siis tänavu langes osakaal 43% tasemele.

Teeninduses tekitab pingeid klientide halb suhtumine

Teenindajatöö suurima raskusena tõid enam kui pooled vastanutest välja, et kliendid või ühiskond laiemalt ei väärtusta nende tööd. „Uuringu tulemustest ilmneb, et muust rahvusest teenindajad tunnevad ennast märkimisväärselt rohkem väärtustatuna kui eestlastest klienditeenindajad,“ selgitas Jäger. Vaatamata sellele on paljud siiski kogenud ka erilist tänu, kus neile on toodud kingitusi, tehtud komplimente või jäetud jootraha.