Poola põllumeeste protest muutus vägivaldseks, sekkuma pidi politsei

Politsei teatas, et täna peeti kinni üle tosina inimese ja meeleavaldajatel takistati pääsemast Poola parlamendi seimi, vahendab Associated Press.

Politsei märkis sotsiaalmeediaplatvormil X, et nende ametnikud „ei ole käimasoleva vaidluse osapool“. Samuti hoiatasid nad, et nende turvalisust ohustavat käitumist „ei saa võtta kergelt ning see nõuab kindlat ja otsustavat reageerimist“.

Põllumajandusministri asetäitja Michał Kołodziejczak ei usu, et „tõelised normaalsed põllumehed põhjustasid täna seimi ees mässu“. Tema sõnul on vaja „provokaatorid ja segajad“ isoleerida.

Poola põllumehed avaldavad meelt Euroopa Liidu kliimapoliitika ja Ukrainast pärit toiduainete impordi pärast, mis nende sõnul ohustavad nende elatist. Viimastel nädalatel on taolisi proteste toimunud mitmes EL-i riigis.

Põllumehed blokeerisid traktoritega Varssavisse viivat kiirteed ja tuhanded põllumeeste toetajad kogunesid peaministri kabineti ees ning seejärel marssisid sealt parlamendi ette. Protestijad tallasid Euroopa Liidu lipu peal ja põletasid rehve ning Poola põllumajanduse surma sümboliseerivat kirstu, millele oli peale kirjutatud „talunik“.

Põllumeestega liitusid kaevurid, metsnikud, jahimehed ja teised toetajad. Hoolimata politsei hoiatusest, et pürotehnika on keelatud, kasutati protestil ka pauguteid suitsupomme.

Protest suurendas survet peaminister Donald Tuskile, kes on püüdnud talunike nõudmisi rahuldada ja nimetanud nende frustratsiooni õigustatuks. Ta on öelnud, et kavatseb teha rohelise kokkuleppe muudatusettepanekuid.

Varasemalt on poola meeleavaldustel kõlanud ka Ukraina-vastased loosungid. Võimud on väljendanud loosungite pärast muret ja öelnud, et Venemaa võib püüda tekitada veelgi suuremaid lõhesid Varssavi ja Kiievi vahel.