Venemaa ja Hiina kaaluvad Kuule tuumaelektrijaama rajamist

Endine kaitseministri asetäitja Borisov ütles, et Venemaa ja Hiina töötasid ühiselt kuuprogrammi nimel ning Moskval on võimalik panustada oma teadmistega „tuumakosmoseenergia“ alal.

Lisaks plaanib Venemaa Borisovi sõnul ehitada tuuma jõul töötava kaubakosmoselaeva. Borisovi sõnul on pea kõik projektiga seotud tehnilised küsimused on lahendatud, kuid hetkel pole veel lahendust tuumareaktori jahutamisele.

Vene ametnikud on varemgi rääkinud ambitsioonikatest plaanidest Kuul, kuid riigi kosmoseprogrammis on viimastel aastatel olnud mitmeid tagasilööke.

Moskva on teatanud, et alustab täiendavaid missioone Kuul. Seejärel uuritakse võimalust luua Vene-Hiina ühismissioon ja rajada Kuule baas. Hiina on teatanud, et kavatseb viia esimese Hiina astronaudi Kuule enne käesoleva aastakümne lõppu.