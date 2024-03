Kahtlustuse järgi on Grünthal võimaldanud talle tööalaseks kasutamiseks usaldatud kütusekaarte kasutada enda lähedastel isiklikuks otstarbeks, ütles Rüütel. Praegu on alust kahtlustada, et kütusekaartidega võidi soetada ligikaudu 3000 euro väärtuses kütust, mis ei pruugi olla seotud tema tööga parlamendis.