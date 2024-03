Moldova luurejuht hoiatas, et tõenäoliselt sekkub Venemaa riigi presidendivalimistesse

Info- ja turvateenistuse juht Alexandru Musteață ütles, et agentuur on alates 2023. aastast peatanud rekordtasemel Venemaa julgeolekuteenistuste tegevust. Sellel ja järgmisel aastal oodatakse veel rohkem destabiliseerivaid tegevusi.

„Meil on teavet selle kohta, et üritatakse kompromiteerida Euroopa integratsiooni referendumit, sekkuda presidendivalimistesse, samuti diskrediteerida valitsusasutusi ja poliitikuid, kes toetavad Moldova ühinemist Euroopa Liiduga,“ lisas turvateenistuse juht.

Moldova ja Venemaa vahelised suhted on pingelised, kuna Moldova valitsus on hoidnud Euroopa-meelset kurssi ning süüdistanud Moskvat katsetes riiki destabiliseerida. Lisaks on pingeid suurendanud olukord Moldovast lahku löönud Transnistrias. Nädal tagasi kutsusid isehakanud Transnistria saadikud Venemaad üles võtma meetmeid piirkonna kaitsmiseks.