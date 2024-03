VIDEO | Keskfraktsiooni uus juht erakonna reitingust: me peaksime vaatama ajas tagasi ja sealt hakkama neid vigu otsima

Laats tunnistas Delfile, et riigikogus pole kuuekesi tõesti lihtne. „See tähendab seda, et me peaksime kaks korda rohkem vähemalt tööd tegema ja loomulikult me seda ka teeme. Ma arvan, et me oleme praegu olnud üpris konstruktiivne ja aktiivne opositsioonijõud.“

Samal ajal on Laatsi hinnangul hoopis suurematel fraktsioonidel raskem pildis olla, sest nende töökoormus on tunduvalt väiksem ning teemasid, mida nad käsitleda saavad on vähem. „Meid on vähem, me saame tunduvalt rohkem teemasid käsitleda. Me oleme omavahel ära jaotanud vastavad valdkonnad, teemad, komisjonid ja see töö loomulikult igapäevaselt käib.“

Viimaste Norstati andmete põhjal on Keskerakonna reiting praegu umbes 11 protsendi juures. Laats ütles, et Keskerakonna reitingu langus hakkas juba ammu ning see väljendus ka riigikogu valimiste tulemustes. „Loomulikult me peaksime vaatama ajas tagasi ja sealt hakkama neid vigu otsima, praegu analüüs käib. Ja mõningate küsimuste osas me teeme ka korrektuurid ka meie platvormis.“

Vaata pikemalt videost!

Aseesimees valiti tagasi

Lisaks Laatsile valis Keskfraktsioon endale ka uue aseesimehe, kelleks sai Vadim Belobrotsev. Belobrotsev oli fraktsiooni aseesimees juba varem. Belobrovtsev ütles pressiteate vahendusel, et erakonna poliitiline aktiivsus on riigikogus ja kohalikes omavalitsustes hästi nähtav ja kõnetab Eesti inimesi aina rohkem.

„Keskerakond pakub turbulentsetel aegadel stabiilsust ja tasakaalustatud lähenemist akuutsetele teemadele. Eesti riik on olnud rohkem kui kaks aastat majanduslanguses ja selge on see, et koalitsiooni poolt kehtestatavad maksutõusud ei paku olukorrale lahendust, vaid hoopis süvendavad probleeme. Oleme sellisele valitsuse tegevusele kategooriliselt vastu ning inimesed üle riigi näevad seda ja usaldavad meid aina rohkem. Näiteks järgmise sammuna korraldab Keskerakond 17. märtsil Tallinnas automaksu vastu suunatud meeleavalduse, kuhu ootame kõiki, kes ei ole tänase valitsuse poliitikaga rahul.“